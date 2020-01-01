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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم طفل من الخليل

الثلاثاء 30 يونيو 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بينهم طفل، من محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، الشاب عدي حسن نور الخطيب (22 عاما)، ومن بلدة الظاهرية جنوب المحافظة معاذ محمد القيسية (32 عاما)، ومن مخيم العروب شمالا أحمد رأفت البدوي (18 عاما) وأحمد محمد عدوي (27 عاما)، والطفل أحمد عماد البدوي (14 عاما) عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر "عصيون".

كما نصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة على مدخل زيف يطا جنوب الخليل، وحواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

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