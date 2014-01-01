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وكالة "فرانس برس" تكشف.. الخطة البديلة التي اقترحتها السلطة الفلسطينية لخطة صفقة القرن

الثلاثاء 30 يونيو 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة "فرانس برس" تكشف.. الخطة البديلة التي اقترحتها السلطة الفلسطينية لخطة صفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

كشفت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، النقاب عن الخطة البديلة، التي قدمتها السلطة الفلسطينية، لتكون بديلا عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب، المعروفة اعلاميا بصفقة القرن.
 
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الاثنين، عن وكالة فرانس بريس، أن السلطة قدمت للإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، خطة فلسطينية بديلة لصفقة القرن.  
 
وبحسب الوكالة الفرنسية، تتضمن الخطة الفلسطينية البديلة، استعداد الفلسطينيين للعودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، من النقطة التي تم التوقف عندها بالعام 2014.
 
ووفقا لفرانس برس، جاء في الخطة، أن الطرف الفلسطيني، سيوافق على دولة محدودة، ومنزوعة السلاح، تعمل بداخلها قوات شرطية قوية، لفرض القانون فقط.
 
ولفتت الوكالة، الى أن الفلسطينيين أبدوا استعدادهم بهذه الخطة، للموافقة على تبادل الأراضي على أساس حدود العام 67، ووجود قوات دولية من الأمم المتحدة، من أجل حفظ السلام بين الطرفين.

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