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وفاة مواطن بشجار غرب رام الله

الثلاثاء 30 يونيو 2020 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطن بشجار غرب رام الله


رام الله / سما /

 توفي مواطن يبلغ من العمر 56 عاما بشجار وقع فجر اليوم في بيتونيا غربي رام الله .
وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشجار وقع بحارة الفلوجة- بيتونيا بين عدد من الاشخاص وتحركت قوات من الشرطة والاجهزة الامنية ومركبات الاسعاف للمكان وعند وصولها كان الشجار ما زال قائما مع وجود اصابات فتم تحويل اصابتين من الطرفين الى المجمع الطبي احدهما يعاني من ضعف بعضلة القلب (يوجد بطارية قلب) وبعد وصوله اعلن الاطباء عن وفاته .
واضاف ارزيقات بان القوة قبضت على طرفي الشجار وعددهم 11 شخصا من بينهم 5 نساء تم توقيفهم لاستكمال الاجراءات القانونية اصولا . فيما دلت المعلومات الاولية بان سبب الشجار خلاف على عقار وخلافات ارثية بينهم كونهم اقارب من الدرجة الاولى .
وبيّن ارزيقات بان معلومات وردت عن احتمالية حرق منازل على اثر اعلان وفاة المواطن في بيتونيا فتوجهت قوة من الشرطة للمكان وعن وصولها قبضت على شخصين وضبطت بحوزتهما مواد حارقه .
وقد باشرت الشرطة والنيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الشجار فيما قررت الاخيرة التحفظ على الجثمان واحالته للطب العدلي للتشريح للوقوف على سبب الوفاة 

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