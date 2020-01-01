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القناة 12 العبرية : الكوماندوز البحري للقسام يطور قدراته

الثلاثاء 30 يونيو 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : الكوماندوز البحري للقسام يطور قدراته


القدس المحتلة / سما /

نشرت القناة الـ12 العبرية، اليوم تقريرا عن القوات البحرية الخاصة للقسام، ذكرت فيه أن قوات الكوماندوز البحرية للذراع العسكري لحماس، تعمل على تطوير قدراتها، للتغلب على طرق الحصار الإسرائيلي.
 
وقالت القناة العبرية، إن الذراع العسكري لحركة حماس كتائب القسام، تعمل على ايجاد بدائل لاختراق الحدود الإسرائيلية، برا وبحرا وجوا.
 
وزعمت القناة، أن فقدان بعض الأنفاق الهجومية التابعة للقسام، دفعها لتطوير قدراتها البحرية، وتجنيد العشرات من عناصرها لقوات الكوماندوز، وتدريبهم على التسلل البحري لإسرائيل.
 
وأضافت، أن إسرائيل تنظر بعين الحذر للتهديدات البحرية التي تشكلها قوات الكوماندوز البحري للقسام، وأن الجيش الإسرائيلي، يستعد للتعامل مع حالات التسلل عن طريق البحر.
 
وبحسب القناة، أقام الجيش الإسرائيلي مؤخرا، عائقا بحريا قرب "زيكيم" شمالي قطاع غزة، لمنع تسلل غواصي كتائب القسام الى داخل الحدود البحرية الإسرائيلية.
 
وكشفت القناة العبرية، أن سلاح البحرية الإسرائيلية، قام مؤخرا بوضع مجسات خاصة قرب السواحل المحاذية لقطاع للكشف عن عمليات التسلل البحري.

#القسام #كوماندوز بحري #اسرائيل

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