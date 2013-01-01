  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة سويسرا.. اليك تفاصيله

الإثنين 29 يونيو 2020 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة سويسرا.. اليك تفاصيله


رام الله / سما /

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروغا.

وجرى، خلال الاتصال، الحديث عن تطورات الأوضاع الوبائية، والجهود الدولية الرامية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" الذي يهدد البشرية جمعاء.

 كما تم التطرق للموضوع السياسي، حيث أكدت الرئيسة سوماروغا موقف سويسرا الرافض لأية أعمال أحادية، وعدم القبول بأية تغييرات تمس القانون الدولي والشرعية الدولية، داعية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الحوار.

وشددت رئيسة سويسرا، على أن بلادها ستواصل تقديم الدعم للأونروا، وفي المجالات الصحية في مكافحة "كورونا".

بدوره، ثمن الرئيس مواقف سويسرا الداعمة للالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعمها المتواصل لوكالة الأونروا.

وأكد الرئيس على الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى صفقة القرن المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية، مشددا على رفضه لخطط الضم الإسرائيلية، سواء كانت كاملة أو جزئية.

#الرئيس عباس #فيروس كورونا #مخططات الضم #رئيسة سويسرا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: الاردن تبعث برسالة الى اسرائيل حول الضم عبر عدة جهات وهذا ما جاء فيها ..

عريقات: تنفيذ الضم سيؤدي الى انهيار السلطة.. ونتنياهو سيصبح مسؤولا عن كل شئ..!

صحيفة: تقدم في مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

نتنياهو يعرب عن استعداده للتفاوض مع الفلسطينيين لايجاد حل وسط

وزارة التنمية برام الله تهاجم "حماس" وتدرس تحميلها المسؤولية الكاملة عن الفقراء بغزة

ترامب لمقرّبيه : أنا أخسر هذه الانتخابات

حسين الشيخ يرد على نتنياهو ...

الأخبار الرئيسية

حماس: يدنا ممدودة للمصالحة مع "فتح".. ولا مستقبل للسلطة الفلسطينية في ظل خطة الضم

تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس ورام الله

هارتس : غانتس ينتظر الفرصة ليبدأ حفلة القتل الجديدة بغزة

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يقر لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة...

نتنياهو لحزب الليكود: أمر الضم "تحت غطاء السرية" ولا يعتمد على أزرق أبيض