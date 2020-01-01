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منسق شؤون الاحتلال يصدر توضيحًا بشأن دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل

الإثنين 29 يونيو 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
منسق شؤون الاحتلال يصدر توضيحًا بشأن دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أصدر منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، يوم الإثنين، توضيحًا بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين إلى إسرائيل، في ظل تفشي فيروس "كورونا"

وقال:"استمرارًا للإعلان عن دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل خلال اليومين الماضيين، للمكوث لمدة ثلاثة أسابيع، في ظل تفشي فيروس "كورونا"، في الضفة الغربية"، ستعمل المعابر اعتبارًا من يوم غد، الثلاثاء الموافق 30.06، على النحو التالي: لصالح السكان الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح التجارة، BMC، والاحتياجات الطبية، ولم الشمل، والاحتياجات القضائية، تصاريح الحالات الإنسانية الإضافية، عمال قطاع الطب والتمريض والعمال في المنطقة الصناعية "عطروت" وغير ذلك.

وأشار إلى انه سيجري العمل في معبريْ "برطعة" و"النبي إلياس" على النحو المعتاد أي لصالح سكان منطقة التماس؛ بينما سيجري العمل في معابر الجلمة، وطولكرم، وإيال وترقوميا بين الساعات 06:00 صباحًا و16:00 عصرًا.

 وعن معبر نعلين فسيبدأ العمل فيه اعتبارًا من الساعة 04:00 فجرًا، فيما معبرا "موديعين" و"جبعة" فسيكونان مغلقين أمام المشاه.

وتابع: سيجري العمل في معبر الظاهرية في يوم الثلاثاء فقط في هذه المرحلة بين الساعات 06:00 صباحًا و11:00 من قبل الظهر؛ بينما يجري العمل في معابر قلنديا، والزيتون و(راحيل) (300) على النحو المعتاد.

وشددت الإدارة المدنية على أن نشاط مراكز الخدمة وشبابيك استقبال الجمهور مستمر في هذه الأيام لصالح السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بدون أي تغيير.

#المنسق الاسرائيلي #عمال فلسطين #اسرائيل #فيروس كورونا #المعابر الإسرائيلية

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