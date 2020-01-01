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حماس: يدنا ممدودة للمصالحة مع "فتح".. ولا مستقبل للسلطة الفلسطينية في ظل خطة الضم

الإثنين 29 يونيو 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: يدنا ممدودة للمصالحة مع "فتح".. ولا مستقبل للسلطة الفلسطينية في ظل خطة الضم


غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد اجتماع قيادي وطني للتوافق على برنامج وحدوي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.

وحذر أبو مرزوق، خلال حديث متلفز على "فضائية الأقصى"، مساء يوم الاثنين، أنه لا مستقبل للسلطة الفلسطينية في ظل خطة الضم الإسرائيلية.

وأشار إلى أن يد حركته ممدودة للمصالحة مع حركة "فتح"، مشددًا أن "حماس" تسعى لبرنامج وطني جامع.

وقال "سنحبط خطط الضم الاسرائيلية بكل السبل المتاحة، والمطلوب أن ننجح في إفشال مخطط الضم"، لافتاً إلى أن الجهد الفلسطيني الموجود غير كافي لمواجهة المخططات الإسرائيلية.

وكشف القيادي في "حماس" عن أن حركته تجري اتصالات مع عديد من الدول العربية والإسلامية لإحباط خطط الضم الإسرائيلية، مشيراً إلى أن حركته تنظر بعين القلق إلى تراجع موقف بعض الأنظمة العربية من تأييد القضية الفلسطينية.

#حماس #موسى ابو مرزوق #مخططات الضم #حركة فتح #المصالحة الفلسطينية #الرئيس عباس

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