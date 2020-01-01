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منظمة الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا "أبعد ما يكون من نهايته"

الإثنين 29 يونيو 2020 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا "أبعد ما يكون من نهايته"


جنيف /سما/ أ ف ب

حذّرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن وباء كوفيد-19 "أبعد ما يكون من نهايته" داعيةً العالم إلى التصرف بدءاً من الآن بدون انتظار لقاح.

وصرّح المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الانترنت "غداً، يكون قد مرّت ستة أشهر منذ تلقت منظمة الصحة العالمية التقارير الأولى بشأن مجموعة إصابات بالتهاب رئوي مجهول السبب في الصين".

وأضاف "قبل ستة أشهر، لم يكن أحد بيننا بامكانه تخيّل كيف سينقلب عالمنا وحياتنا جراء هذا الفيروس الجديد".

وبعد ستة أشهر من إعلان الصين رسمياً ظهور المرض في كانون الأول/ديسمبر، أودى كورونا المستجدّ بأكثر من 500 ألف شخص في العالم. وسُجّلت إصابة أكثر من عشرة ملايين شخص، تعافى نحو نصفهم.

وقال مدير المنظمة "نريد جميعاً أن ينتهي ذلك. لكن الواقع الصعب هو أن الأمر أبعد ما يكون من نهايته" مكرراً أن الوباء "يتسارع" في الوقت الحالي.

وتابع "سبق أن خسرنا كثيرا من الأمور، لكن لا نريد أن نفقد الأمل".

وأشار إلى أن لقاحاً سيكون "أداة مهمة" للسيطرة على الفيروس على المدى الطويل داعياً الحكومات والمواطنين إلى وضع "حلول بسيطة" بهدف "إنقاذ الأرواح الآن".

ودعا الحكومات إلى "إجراء فحوص وتعقّب وعزل وفرض حجر صحي على المصابين". وطلب من الأشخاص احترام تدابير النظافة ووضع كمامات عندما تكون ضرورية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

#فيروس كورونا #الصحة العالمية #كوفيد 19

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