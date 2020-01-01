وفد مقدسي يزور قرية الزبيدات ويؤكد رفضه لمخططات الضم

القدس المحتلة / سما /

أكد وفد مقدسي، برئاسة رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، اليوم الإثنين، خلال زيارة لقرية الزبيدات في الأغوار رفضه لمخطط الضم الإسرائيلي.

وقال الشيخ صبري في كلمة له،"جئنا من القدس ونحن نتابع موضوع المؤامرة الكبيرة لضم أراضي الاغوار للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد سلاما أصلا بل يريد منا الاستسلام والاعتراف بالواقع الذي يفرضه علينا".

ودعا الشيخ صبري لتنظيم وقفة قوية تفشل مشروع الضم، مؤكدًا أن الفلسطينيين لا يمكن أن يوافقوا على مشروع الضم ولا أي حل احتلالي لفلسطين.

من جهته، أكد إسماعيل أبو فتحي رئيس مجلس الزبيدات، صمود أهالي القرية على أرضهم، مشيرًا إلى أهمية زيارة الوفد في نفوس الأهالي.

واستعرض أبو فتحي أوضاع القرية والمشاكل التي تعاني منها، مطالبًا المسؤولين بانشاء عيادة صحية تضم أطباء مناوبين على مدار الساعة، حيث إن مرضى القرية يضطرون للتوجه للعلاج اما لأريحااو نابلس بواقع 40 كيلو متر لكل مدينة.

واكد المهندس مصطفى أبو زهرة على ان اهل القدس والاغوار شعب واحد وان الله اختارنا لنكون مرابطين على هذه الارض محذرا من مخططات الاحتلال للسيطرة على ارض فلسطين بما فيها أراضي الاغوار.

كما أكد المحامي عزام الهشلمون وقوف أهالي القدس جانب أهالي قرية الزبيدات باعتبارها بوابة فلسطين على الأردن.

من جانبه ثمن محمد أبو جرار امين سر حركة فتح في اريحا والاغوار زيارة الوفد المقدسي للأغوار الذي يدل على الاصالة وصدق الانتماء والوحدة معبرا عن رفضه لمخطط الضم الإسرائيلي.