لليوم الثالث على التوالي.. "الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم لليوم الثالث على التوالي، ليستقر العدد عند 160 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 2535 بعد تسجيل 26 إصابة جديدة في أميركا، وعدد حالات التعافي 1354 حالة.

وأكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع العالقين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن التابع لوزارة الخارجية، أن الوزارة طلبت من سفارات دولة فلسطين وشركائها في خلايا الأزمة ولجان الطوارئ سرعة تحديث الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعالقين من أبناء شعبنا "الأحباب" المقيمين في قطاع غزة.

وأضاف الفريق أن العمل جار وكذلك التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية للحصول على الأذونات والموافقات اللازمة لاستكمال حملة عودة "الأحباب" إلى القطاع، فيما شددت الوزارة على أن الفرحة الفلسطينية لن تكتمل إلا بعودة جميع الفلسطينيين العالقين إلى أسرهم وذويهم في الضفة والقطاع.

مغادرة 101 مواطن عبر معبر الكرامة في طريقهم إلى مطار الملكة علياء الدولي

بحضور السفير أحمد الديك، ممثلا عن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، غادر اليوم ما يقارب من ١٠١ من المواطنين والأسر الفلسطينية عبر معبر الكرامة في طريقهم إلى مطار الملكة علياء الدولي، متجهين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للالتحاق بأعمالهم وذويهم المقيمين هناك، بعد أن استكملت الوزارة وجهاز المخابرات العامة وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة جميع الترتيبات والتنسيقات اللازمة لمغادرتهم مع الأشقاء في المملكة وأجهزتها وهيئاتها المختصة، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ولجنة الأزمة المركزية في المملكة، وسفير المملكة لدى دولة فلسطين.

وقدمت الإدارة العامة المعابر والحدود وشرطة المعابر والأجهزة المختصة جميع التسهيلات اللازمة لتأمين مغادرتهم بشكل صحي ومريح، كما أمنت سفارة دولة فلسطين في عمان الحافلات التي ستقلهم من الجانب الأردني إلى المطار.

وصول 11 مواطنا كانوا عالقين في الهند

ووصل إلى أرض الوطن 11 مواطنا من "الأحباب" الذين كانوا عالقين في جمهورية الهند، وقد تم نقلهم من دلهي إلى عمان على نفقة وزارة الخارجية الهندية.

كما قدمت الحكومة الهندية مساعدة طبية إلى دولة فلسطين تم شحنها على الطائرة نفسها، ومراعاة للظروف التي مر بها المواطنون الفلسطينيون بسبب الحجر لمدة تزيد على 100 يوم، فقد تم أيضا دفع أجرة نقلهم من مطار الملكة علياء إلى الجسر من صندوق المساعدات الذي أنشء لهذا الغرض في سفارة دولة فلسطين لدى الهند.

وكانت السفارة قد دفعت أيضا أجرة الفنادق التي يقيم بها المرضى في الثلاثة أشهر الماضية، كما استضافت المرضى لمدة اربعة أيام في فندق في نيودلهي استعدادا للسفر، وكان السفير في وداعهم صباح اليوم في مطار دلهي.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بعودتهم إلى أرض الوطن وبما قدمته السفارة لهم من خدمات، فيما أعربت الوزارة عن شكرها لجمهورية الهند رئيسا وحكومة وشعبا، على دعمها لشعبنا وعلى المساعدات التي قدمتها لدعم احتياجات الحكومة الفلسطينية الطبية.

26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة الأميركية

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بأنه تم تسجيل 26 إصابة جديدة في صفوف الجالية، في: تكساس، وفلوريدا، وكاليفورنيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1147 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى العدد عند 63 حالة وفاة.

انتهاء أزمة العالقين من أبناء الجالية الذين كانوا متواجدين في اسطنبول وعودتهم لليبيا

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا بانتهاء أزمة العالقين من أبناء الجالية الفلسطينية، الذين كانوا متواجدين في اسطنبول، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم في تركيا، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين عدم إصابتهم بفيروس "كورونا"، وعليه تم نقلهم عبر الخطوط الجوية الليبية إلى مطار مصراتة الدولي وعودتهم إلى بيوتهم سالمين.

وكان في استقبالهم مندوب عن سفارة دولة فلسطين ولجنة مجلس الجالية الفلسطينية في مدينة مصراته.

وتقدمت السفارة بالشكر والامتنان إلى حكومة ليبيا الشقيقة، خاصة وزارة الخارجية، ولجنة الأزمة، والقنصلية الليبية في اسطنبول، الذين لم يدخروا أي جهد لمساعدة وخدمة أبناء فلسطين لتأمين عودتهم إلى أسرهم وذويهم.

لا تسجيل لأي إصابة بالفيروس في صفوف أبناء جاليتنا بماليزيا

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا بعدم تسجيل أي إصابة في صفوف الجالية في ماليزيا ودول الاعتماد (تايلند، والمالديف، وسلطنة بروناي، ودار السلام).

وأضافت أن اجتماعا عقد بين السفير ووزير الصحة الماليزي لبحث أوجه التعاون المشترك في المجال الصحي بين البلدين، حيث شكر السفير الحكومة الماليزية على تبرعاتها للشعب الفلسطيني أثناء تفشي فيروس "كورونا".

ومن جانب آخر، يتابع قسم الشؤون القنصلية بالسفارة تقديم ما يلزم من خدمات قنصلية لأبناء الجالية في كافة دول الاعتماد، كما يتابع ملف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الماليزية، حيث يستمر بالتواصل مع مراكز الهجرة للوقوف على أحوال المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابة بين صفوف المعتقلين الفلسطينيين لغاية اللحظة.

كما تستمر السفارة بتوزيع المساعدات على المحتاجين من أبناء الجالية والطلاب، وتتابع مع الجهات المختصة في مملكة تايلاند وفاة أحد أبناء الجالية إثر نوبة قلبية، حيث تم التواصل مع ذويه لإتمام إجراءات الدفن في تايلاند.

لا إصابات جديدة بالفيروس في صفوف أبناء جاليتنا بمملكة النروج

أكدت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف أبناء الجالية، وأنها تتابع أوضاع 18 عالقا في المملكة، وجمهورية أيسلندا، بانتظار التنسيق لهم ليتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن.