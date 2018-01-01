انتهاء أزمة موظفي "الأونروا" المفصولين في غزة

غزة / سما /

أعلن اتحاد الموظفين العرب في "أونروا" بغزة، اليوم الإثنين، عن انتهاء أزمة ملف الموظفين المفصولين من الوكالة الدولية بالقطاع.

وكشف رئيس الاتحاد، أمير المسحال خلال مؤتمر صحفي، عن عودة 42 من الموظفين المفصولين، على أن يستمر الاتحاد بمتابعة جميع القضايا والملفات العالقة التي تخص 13 ألف موظف.

وأكد استيعاب الموظفين المفصولين منذ عام 2018 بطريقةٍ استثنائية كبداية لحوارات جادة مع إدارة الوكالة.

وقال "بدأنا حوارات جادة مع إدارة الوكالة خلال الأسبوعيين الماضيين لمناقشة عديد القضايا المهمة ذات الخلاف وإنهاء حالة الاحتقان".

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على عودة جميع الموظفين المفصولين بموجب الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد وإدارة الوكالة عام 2018 دونما استثناء، للحصول على وظائف دائمة وضمن الموازنة العامة الاعتيادية براتب جزئي 50%.

وبين أن الاتفاق جرى على أن يكون الراتب الجزئي هو حالة استثنائية مؤقّتة لهذه الدفعة لحين إيجاد شواغر تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم لتحويلهم إلى دوامٍ كامل وفق الموارد المالية المتاحة.

ودعا دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين لمواصلة دعم الاتحاد ومساندته لاستكمال بعض الملفات العالقة التي لا زالت قيد التفاوض مع إدارة الوكالة في غزة.