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الصحة العالمية ترسل فريقا إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا

الإثنين 29 يونيو 2020 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية ترسل فريقا إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا


جنيف /سما/

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة يوم الاثنين، إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.

وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية وقالت إنها ستنسحب منها، دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.

وقال الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة على هذا الزعم الذي تنفيه بكين بشدة.

وشهدت ووهان، التي تقع في وسط الصين ويبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، غالبية حالات الوفاة بكورونا في البلاد، على الرغم من أن الوباء انحسر هناك وفي أجزاء أخرى من الصين منذ ذلك الحين.

ونشرت مدرسة هارفارد الطبية التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية الكبرى في شهر يونيو دراسة، قالت فيها إن فيروس كورونا ربما تفشى في الصين منذ أغسطس الماضي.

وقال معدو الدراسة، إن تحليل صور الأقمار الصناعية للأنشطة والتحركات قرب المستشفيات في ووهان وبيانات محرك البحث الصيني على الإنترنت "بايدو"، تشير إلى نشاط غير اعتيادي متعلق بتفشي المرض منذ الخريف الماضي.

وتابع الباحثون صورا تم التقاطها من الأقمار، لمواقف السيارات قرب 6 مستشفيات في ووهان وقاموا بإحصاء عدد السيارات لتقدير مدى اكتظاظ المستشفيات.

وكانت أعداد السيارات مشابهة لتلك التي تم رصدها خلال موجات الإنفلونزا في وقت سابق.

RT

#الصحة العالمية #فيروس كورونا #الصين

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