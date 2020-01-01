7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن منها حالتان محليتان

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 2 محلية، والبقيّة خارجيّة.

وأوضحت أن الاصابات توزعت على النحو التالي، 3 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (من المملكة العربيّة السعوديّة)، وحالتان لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وجابر، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع، وحالتان من العمالة غير الأردنيّة في مركز حدود الكرامة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1128) حالة.

كما سُجِّلت أيضاً (7) حالات شفاء لهذا اليوم، (6) منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء.