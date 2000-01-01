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إجراءات إسرائيلية جديدة لتقييد التجمعات لمواجهة كورونا

الإثنين 29 يونيو 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات إسرائيلية جديدة لتقييد التجمعات لمواجهة كورونا


القدس المحتلة / سما /

 أقر المجلس الوزاري المصغر "كابنيت الكورونا" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة قرارات بهدف تقييد حالات التجمهر والتجمع في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن الكابنيت قرر أن تكون العروض الثقافية بمشاركة عدد لا يتجاوز الـ 250 شخصًا، وأن لا يتجاوز العدد 50 شخصًا خلال الجنازات، كما أن دور العبادة فقط 50 شخصًا.

وأن حفلات الزفاف التي ستقام في مناطق مفتوحة يسمح بـ 250 شخصًا فقط، في حين ستكون في أماكن مغلقة لـ 50 شخصًا فقط للقاعة التي يمكن أن تستقبل 100 شخص.

وتقرر أن يتم إجراء امتحانات مؤسسات التعليم العالي الكترونيًا.

كما تقرر أن يكون العمل في القطاع العام بنسبة 30% من العمل من المنزل.

#اسرائيل #الكابينت الاسرائيلي #فيروس كورونا

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