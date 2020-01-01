أوقاف غزة تقرر إعادة الدفعة الجزئية للحجاج

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن إعادة الدفعة الجزئية الأولى من رسوم موسم الحج لهذا العام بعد أن تقرر وقفه.

وتبلغ الرسوم الجزئية 1500 دينار أردني، لعدد 1245 حاجًا وحاجة، بحسب بيان للوزارة.

ودعت المواطنين الراغبين باسترداد المبالغ التوجه إلى البنك الاسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي لاستردادها حسب البنك الذي أودعوا فيه، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الأوقاف أنه لهم الحق في الاحتفاظ بدورهم في الحج العام القادم.

وأشار إلى أنها ستقوم بإجراء قرعة استكمالية العام القادم للعدد المذكور أعلاه بحيث يصل العدد الاجمالي لـ (2508) حاج وحاجة، نصيب محافظات قطاع غزة.

وأشارت الى أن هذا الإجراء جاء بعد قرار المملكة العربية السعودية بعدم استقبال الحجاج من خارج المملكة لهذا العام واقتصار أداء الحج على عدد معين، خاصةً بعد تفشي وباء كورونا.