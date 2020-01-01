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الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد أُردنيَّين بتهمة تهريب أسلحة

الإثنين 29 يونيو 2020 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد أُردنيَّين بتهمة تهريب أسلحة


القدس المحتلة / سما /

 قدم الادعاء العام الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية في بئر السبع ضد مواطنين أردنيين بزعم تورطهما في تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المعتقلين هما: سعود سويلم سعديين، وعتيق عيد سعديين، مشيرةً إلى أن لائحة الاتهام تشير إلى أنه لم تكن بحوزتهما تصاريح رسمية للدخول لإسرائيل.

وقد اجتاز المعتقلان الحدود قبل نحو أُسبوع واحد عند مستوطنة "تسوكيم" على الحدود المشتركة، وكانا يحملان 15 بندقية من طراز M16، وكلاشينكوف، و16 مسدساً، إلى جانب ذخيرة.

وطلبت النيابة الإسرائيلية من المحكمة إبقاء المعتقلين رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

#اسرائيل #الاردن #تهريب اسلحة

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