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"الإعلام" و"الثقافة" تطلقان موجة بث موحدة في مواجهة الضم

الإثنين 29 يونيو 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام" و"الثقافة" تطلقان موجة بث موحدة في مواجهة الضم


رام الله / سما /

 تطلق وزارة الإعلام بالشراكة مع وزارة الثقافة يوم غد الثلاثاء 30 حزيران 2020 موجة بث إعلامية موحدة في كافة محافظات الوطن، وعبر شبكة الإعلام الوطني الموحد للإذاعات والتلفزيونات الشريكة، وضمن جهودها لمواجهة الإعلان الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ودعت وزارة الإعلام في تعميم صادر عنها اليوم الاثنين الإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأنباء الشريكة ضمن موجة البث الموحد، التي بدأت إطلاقها منذ مطلع آذار 2020، إلى المشاركة في هذه الموجة التي تطلقها الوزارة بالشراكة مع وزارة الثقافة من مقر إذاعة صوت النجاح- نابلس.

وتستهدف هذه الموجة تسليط الضوء على الدور الاعلامي والثقافي على الرفض الفلسطيني ومواجهة خطة الضم الإسرائيلي، التي تعد استمراراً للاحتلال، واستيلاء على أراضي الضفة الضفة الغربية في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى كنتونات ومعازل، الأمر الذي يمنع التواصل الطبيعي، ما يقضي على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

#وزارة الاعلام

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