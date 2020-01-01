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الحكم على الأسير الجريح أحمد البدوي بالسجن لـ ١٦ شهرًا

الإثنين 29 يونيو 2020 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلية في عوفر، حكمت على الأسير الجريح الفتى أحمد حسونة بدوي بالسجن ١٦ شهرًا وبغرامة مالية قدرها ٤٠٠٠ شيكل.

ولفتت الهيئة إلى أن الفتى بدوي ١٧ عامًا من مخيم العروب شمال الخليل، مصاب منذ اعتقاله مطلع العام الجاري برصاص الاحتلال وهو بحاجة إلى عملية جراحية.

وذكرت أن البدوي يقبع حاليًا في سجن مجيدو بقسم القاصرين، وقد اعتقل وهو طالب على مقاعد التوجيهي، بعد مداهمة منزله والاعتداء على أفراد الأسرة، وتدمير محتويات المنزل قبل سرقة 6 آلاف شيكل.

#هيئة الاسرى

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