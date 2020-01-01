الشرطة تغلق 3 قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها

رام الله / سما /

ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص من أصحاب قاعات الأفراح بعد عدم التزامهم بتعليمات الحكومة بإيقاف جميع الأعراس والاحتفالات في القاعات في كافة محافظات الوطن للحد من تفشي فايروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وتنفيذا لتعليمات الحكومة الفلسطينية الأخيرة والخاصة بمنع الاحتفالات والأعراس في القاعات، تم اغلاق 3 قاعات افراح وتم توقيف اصحابها لعدم التزامهم بالتعليمات القاضية بايقاف كافة الاحتفالات والاعراس في محافظات الوطن .

هذا وأهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على السلامة العامة .