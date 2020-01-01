الخارجية: حملة نتنياهو الدعائية لن تنجح في خداع المجتمع الدولي

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين خطاب العنصرية والتطرف الذي بعث به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الى جمعية "مسيحيون موحدون من أجل اسرائيل"، والذي اعتبر فيه أن "صفقة القرن" فرصة تاريخية يجب على الفلسطينيين عدم اضاعتها والتفاوض من أجل تطبيقها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن نتنياهو يحاول تسويق صفقة القرن على انها (رؤية متوازنة) لتحقيق السلام متجاهلا حقيقة أنها وصفة اسرائيلية ـ امريكية لتعميق الاحتلال في الأرض الفلسطينية وتقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وقالت الخارجية: إن فحوى هذا الخطاب الممجوج والمليء بالمغالطات والافتراءات يعكس انفصاما سياسيا مفضوحا. ودعت المجتمع الدولي والقادة المسؤولين الحذر من تلاعب نتنياهو بالكلمات ومن حملاته التضليلية التي يحاول من خلالها تسويق مخططاته ومشاريعه الاستعمارية وتجميلها بعبارات مختلقة لامتصاص الرفض الدولي لقرار الضم وتخفيف آثاره السلبية على دولة الاحتلال.