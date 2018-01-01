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بريطانيا: حملة "حياة السود مهمة" تتضامن مع فلسطين

الإثنين 29 يونيو 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: حملة "حياة السود مهمة" تتضامن مع فلسطين


لندن /سما/

 أعربت حملة "حياة السود مهمة" في بريطانيا، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته، أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي، ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت الحملة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل قدماً، نحو ضم الضفة الغربية، وتقوم فيه السياسة البريطانية، بإسكات كل الأصوات المنتقدة، لملاحقة الخطط الاستعمارية والاستيطانية لإسرائيل، نقف بصوتٍ عالٍ وواضح، إلى جانب رفاقنا الفلسطينيين.. فلسطين حرة".

وردّاً على الاتهامات بمعاداة السامية، لمجرد انتقادها الاحتلال الإسرائيلي، أعادت الحملة في تغريداتها، التذكير بمعارضة 40 جماعة يهودية حول العالم، عام 2018، للخلط "الخطير" بين العنصرية ومعاداة اليهود، وبين سياسات إسرائيل ونظامها الاحتلالي والفصل العنصري للفلسطينيين.

واستعرضت الحملة كذلك عدداً من بيانات منظمات يهودية، تدين ممارسات وإجراءات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ومحاولتها طمس تاريخهم.

وفي السياق، شهدت العديد من المدن الأوروبية تظاهرات رافضة لخطة الضم خلال عطلة الأسبوع

#فلسطين #حملة حياة السود مهمة #بريطانيا

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