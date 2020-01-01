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النيابة العامة تتسلم لوازم طبية وقائية من بعثة الشرطة الأوروبية

الإثنين 29 يونيو 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة تتسلم لوازم طبية وقائية من بعثة الشرطة الأوروبية


رام الله / سما /

 تسلم النائب العام المستشار أكرم الخطيب، من رئيس بعثة الشرطة الأوروبية، كاوكو التووما، أداوت ولوازم طبية وقائية دعما لجهود النيابة العامة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد بهدف احتوائه ومنع انتشاره، وتوفير الإجراءات الوقائية لكافة أعضاء وموظفي النيابة العامة وجمهور المراجعين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين، في مكتب النائب العام في رام الله، بحضور مساعدي النائب العام خالد عواد، وياسر حماد.  

وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل انتشار فايروس كورونا، وتطلعات النيابة العامة المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، والتحديات التي تواجهها، حيث تم التطرق إلى مشاريع بعثة الشرطة الأوروبية  خلال  فترة تمديد عملها للعام 2021، والمشاريع التي تقدمها في مجال التدريب والدعم اللوجستي وبناء القدرات، ودور بعثة الشرطة الأوروبية في مساندة ودعم عمل النيابة العامة مستقبلاً.

من جانبه أشار السيد كاوكو، إلى أن المساعدات التي قدمتها الشرطة الأوروبية "ستعزز جاهزية  النيابة العامة في التعامل مع فيروس كورونا، ضمن الإجراءات والبروتوكولات التي تتخذها الصحة العالمية. كما أشار إلى أهمية التعاون بين الجانبين في التعامل مع هذه الجائحة لتعزيز قدرة النيابة العامة على الاستمرارية في العمل وفقا للإجراءات الصحية المتخذة.

#النائب العام #الشرطة الاوروبية

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