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نمر: الحكومة ستصادق على مخالفة المستهترين بإجراءات السلامة العامة

الإثنين 29 يونيو 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نمر: الحكومة ستصادق على مخالفة المستهترين بإجراءات السلامة العامة


رام الله / سما /

قال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر إن رئيس الوزراء محمد اشتية سيصادق، اليوم الاثنين، على المباشرة في تطبيق المخالفات بحق المستهترين باتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة.

وبحسب الوكالة الرسمية، أضاف نمر أن المخالفات "تندرج ضمن ثلاث فئات، الأولى تنطبق على الأفراد حيث سيتم فرض مخالفة بحق أي شخص لا يرتدي القفازات والكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي بقيمة 100 شيقل، وأما الفئة الثانية على المنشآت التجارية التي لا يلتزم العاملون فيها بإجراءات السلامة وتبدا من 100 دينار أردني، أما الفئة الثالثة فتخص وسائل النقل العمومي التي تم تقليص عدد الركاب فيها، حيث تم التعميم على نقابة السائقين العموميين وكل جهات الاختصاص بضرورة الالتزام بارتداء السائقين والركاب للكمامات".

ولفت نمر إلى أن قرار رئيس الوزراء سيعطي الصلاحية الفورية للشرطة بتطبيق المخالفات بحق الأفراد، أما المنشآت التجارية فستتكفل لجنة من وزارتي الاقتصاد والصحة، وكذلك الشرطة لمراقبة تطبيق متطلبات السلامة العامة بها.

وشدد على استمرار منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء وأي نوع من التجمهر للمواطنين، حيث سيتعرض القائمون عليها للمسائلة القانونية.

وأشار نمر إلى إعادة تفعيل عمل حواجز المحبة على مداخل المدن، ولجان الطوارئ في القرى والبلدات، في اطار مساعيها لمنع تفشي وباء كورونا، وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وأكد أن أي مواطن يخضع للحجر الصحي ويخالف ذلك، وينقل العدوى إلى غيره سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين وفق معطيات وزارة الصحة وصل إلى 2345، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 1716، والوفيات 8 حالات.

#غسان نمر #وزارة الداخلية #فغيروس كورونا

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