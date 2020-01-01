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129 مؤسسة أميركية تطالب بايدن بإعادة السفارة الأميركية إلى تل أبيب

الإثنين 29 يونيو 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
129 مؤسسة أميركية تطالب بايدن بإعادة السفارة الأميركية إلى تل أبيب


واشنطن /سما/

 وجهت 130 منظمة ومؤسسة أميركية، اليوم الإثنين، رسالة إلى مرشح  الحزب الديمقراطي الأميركي للرئاسة جو بايدن، تطالبه فيها باتخاذ مواقف واضحة يعلن فيها أنه سيعيد السفارة الأميركية من القدس إلى تل أبيب.

وطالبت الرسالة المرشح الأميركي للرئاسة، بربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بمدى احترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأن يعلن مطالبته بإنهاء حصار غزة، وتحميل إســـــرائيل المســــــؤولية عن الأوضاع الإنســـــانية لسكانها.

واستندت الرسالة في مطالبها إلى استطلاعات للرأي العام الأميركي وبين اليهود تكشف عن تزايد التأييد للحق الفلسطيني، فيما لا زالت التواقيع تجمع عليها، ومن المتوقع أن يصل عدد موقعيها لنحو 300 مؤسسة ومنظمة.

وجاءت الرسالة متزامنة ومتطابقة مع إعلان مبادئ صدر قبل عدة أيام عن المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة، تم فيه وضع أطر لتقييم دعم أي مرشح للانتخابات الأميركية بناء على موقفه من الحقوق الفلسطينية.

#جو بايدن #السفارة الامريكية

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