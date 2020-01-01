"الجبهة الواسعة" في الأوروغواي تدين خطة الضم الإسرائيلية

مونتفيدو /سما/

أدانت "الجبهة الواسعة" في الأوروغواي، القرار الإسرائيلي بشأن ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأعربت الجبهة، في بيان صحفي وصلت نسخة منه إلى وزارة الخارجية والمغتربين، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مواقفها تنسجم مع القانون الدولي وتأتي دعما لمبدأ حل الدولتين.

واكدت أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات احادية الجانب، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الاميركية، لا يمكن ان يؤدي الى سلام عادل وشامل، وانما سيدفع لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.

يذكر أن البيان صدر عقب اجتماع المكتب السياسي الوطني للجبهة، التي تجمع ائتلاف الاحزاب اليسارية وتشكل اليوم قوى المعارضة الأوروغواي.