الرئيس اللبناني: تنقيب إسرائيل عن النفط بالمنطقة المتنازع عليها مسألة في غاية الخطورة

بيروت /سما/

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، إنه يتابع المعلومات التي تحدثت امس عن قرار إسرائيل التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان قرب "البلوك رقم 9".

واعتبر الرئيس اللبناني في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الإثنين، أن "هذه المسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا"، مؤكدا ان "لبنان لن يسمح بالتعدي على مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبه حيث "بلوكات" النفط والغاز وخصوصا "البلوك رقم 9" الذي سوف يبدأ التنقيب فيه خلال اشهر".

وكان موقع "إسرائيل ديفنس" العبري، أعلن أن حكومة الاحتلال صادقت على البدء بالبحث عن غاز في منطقة "بلوك ألون دي" بالبحر الأبيض المتوسط بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.