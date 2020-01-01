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باشليه تدعو إسرائيل لوقف خطط الضم "غير الشرعية" : ستفجر اشتباكات دامية

الإثنين 29 يونيو 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
باشليه تدعو إسرائيل لوقف خطط الضم "غير الشرعية" : ستفجر اشتباكات دامية


جنيف /سما/

 دعت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل يوم الاثنين، إلى وقف خططها "غير الشرعية" لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية محذرة من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.

وقالت باشليه في بيان "الضم غير قانوني. بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح". وفق رويترز

ولقيت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات إدانة من الفلسطينيين وحلفاء الولايات المتحدة العرب وحكومات أجنبية أخرى. ومن المقرر أن تبدأ حكومته المداولات الرسمية بشأن خطة الضم يوم الأربعاء الأول من يوليو تموز.

#الامم المتحدة #مخططات الضم #ميشيل باشليه

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