هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر خطير وسيء

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، إن الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاماً) من بلدة قباطية قضاء جنين، والقابع حاليا في سجن جلبوع، خطير وسيء للغاية.

وأشارت الهيئة، إلى أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، وقد خضع لعلاج إشعاعي، بعد اهمال طبي متعمد، حيث نقل أكثر من مرة لإجراء فحوصات عبر سيارة البوسطة مقيد اليدين دون مراعاة لظروفه الصحية.

ولفتت، إلى أن الأسير أبو وعر يعاني من سرطان بالحنجرة، يتفاقم بشكل متواصل، أدى إلى فقدان في الوزن وصعوبة كبيرة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر المحكوم بالسجن لـ6 مؤبدات و(50) عاماً، وحياة 700 أسير مريض، منهم عشرة أسرى على الأقل يعانون من مرض السرطان.