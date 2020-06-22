  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة توضح خلفية الاعتداء على منزل عزيز الدويك بالخليل..

الإثنين 29 يونيو 2020 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة توضح خلفية الاعتداء على منزل عزيز الدويك بالخليل..


رام الله / سما /

 اوضحت الشرطة في بيان لها حقيقة ما جرى بالقرب من منزل السيد الدكتور عزيز دويك في مدينة الخليل قبل عدة ايام .

وافاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان انس وهو نجل الدكتور عزيز دويك له خلاف مالي مع اشخاص من احدى العائلات وبهدف حل المشكله تدخل اشخاص خارجين عن القانون بناءا على طلب انس لحلها وبعد ذلك تدخل اشخاص من عائلات اخرى ووجهاء وقاموا بحل الخلاف .

واضاف ارزيقات بان الخارجين عن القانون طالبوا بحقوقهم من انس وفقا للاتفاق الذي جرى بينهم الا انه رفض اعطائهم وعليه توجهوا لمنزل انس بتاريخ 22/6/2020 وقاموا باطلاق العاب ناريه باتجاه منزله و في اليوم التالي حضر لادارة المباحث و تقدم بشكوى ضد مجهول وادعى بانه لا يوجد اي خلافات له مع اي شخص .
وبتاريخ 26/6/2020 قام مجهولون بالاعتداء على منزل انس دويك بالالعاب النارية واطلاق رصاص في الهواء وبناءا عليه توجهت الشرطة والاجهزة الامنية للمكان ولكن السيد الدكتور عزيز دويك رفض التعاون معهم ورفض السماح لهم بالدخول لمنزله او منزل نجله انس للاطلاع على الكاميرات ورفض السماح بتقديم شكوى وعملت الشرطة واحضرت فيديوهات من المنطقة وفي مساء اليوم التالي للحادثه حضر انس بعد ان تواصلت المباحث معه عدة مرات وتقدم بشكوى ضد مجهول واوضح فيها بان يوجد خلاف مالي مع اشخاص على خلاف شكوته الاولى وانه يتعرض للتهديد من خارجين عن القانون وبناءا على ماقامت به المباحث من تحريات تم تحديد الاشتباه بعدد من الاشخاص الذي اشتركوا بالاعتداء وهم من اصحاب السوابق و يسكنون في المنطقة الجنوبية الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية من مدينة الخليل.

واكد ارزيقات بان العمل مستمر لاحضارهم وتقديمهم للعدالة.

#الشرطة #لؤي ارزيقات #عزيز دويك

الأكثر قراءة اليوم

جنرال اسرائيلي : الاموال القطرية مقابل سكوت حماس عن الضم ومنع الهجمات من غزة

خلافات عميقة داخل اروقة البيت الابيض.. وتوقعات بتأجيل الضم لأسابيع أو أشهر قادمة..!

عريقات: تنفيذ الضم سيؤدي الى انهيار السلطة.. ونتنياهو سيصبح مسؤولا عن كل شئ..!

صحيفة: تقدم في مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

وزيرة الصحة : قد نبدأ باستخدام "ديكساميثازون" لعلاج مرضى كورونا في فلسطين..

نتنياهو يعرب عن استعداده للتفاوض مع الفلسطينيين لايجاد حل وسط

الحدث: انفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكب الحريري.. ومكتبه الإعلامي يوضح

الأخبار الرئيسية

فرانس برس:"فلسطين ليست للبيع".. الشارع يحتج رغم الفجوة بين الشعب و"القيادة"

الداخلية : قد نلجأ للإغلاق بين المحافظات وتمديد اغلاق بيت لحم

حماس : لا صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل دون الإفراج عن محرري صفقة “شاليط” السابقة

قناة عبرية: الاردن تبعث برسالة الى اسرائيل حول الضم عبر عدة جهات وهذا ما جاء فيها ..

غانتس للوفد الأميركي: الأول من يوليو ليس موعدا مقدسا للضم