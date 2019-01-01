لهذا السبب.. الإسرائيليون في الشمال يدخلون الملاجئ

القدس المحتلة / سما /

إندلعت حالة كبيرة من الذعر بين أوساط مستوطني الجليل الغربي صباح الجمعة الماضي، خوفًا من اندلاع حرب جديدة في الشمال مع سوريا ولبنان.



ووفقًا لموقع "معاريف هشفوع" فإن السبب في حصول هذه الحالة من الهلع والخوف، هو سقوط رشقات من القذائف الصاروخية في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، وذلك في إطار مناورة تدريبية أجراها الجيش اللبناني بدون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي الأمر الذي دب الخوف والرعب في قلوب المستوطنين.



وأوضحت المصادر بأن الجيش اللبناني أجرى مناورة عسكرية في أبعد نقطة شمالية في منطقة رأس الناقورة بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، حيث دوّت أصوات الإنفجارات بشكل قوي وواضح في مناطق المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي جعل المستوطنين يعتقدون بأن الحرب قد بدأت، ما دفعهم للإتصال بالشرطة وسط حالة كبيرة من التوتر والهلع، علاوة على أن جزءًا كبيرًا منهم دخل الملاجئ بعد سماع الانفجارات.