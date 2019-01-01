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الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر خطير

الإثنين 29 يونيو 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية في جنين، والقابع حاليا في سجن جلبوع، خطير وسيء للغاية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019م، وقد خضع لعلاج إشعاعي، بعد اهمال طبي متعمد، ونقل أكثر من مرة لإجراء فحوصات عبر البوسطة مقيد اليدين دون مراعاة لظروفه الصحية.

ولفتت الى أن الأسير ابو وعر يعاني من سرطان بالحنجرة، يتفاقم بشكل متواصل، أدى الى فقدان في الوزن وصعوبة كبيرة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس.

وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبو وعر المحكوم بالسجن لـ6 مؤبدات و(50) عاماً، وحياة 700 أسير مريض، منهم 10 أسرى على الأقل يعانون من مرض السرطان.

#كمال أبو وعر #هيئة شؤون الأسرى

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