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صورة.. حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته بعد ثلاثة أسابيع من ارتباطهما

الإثنين 29 يونيو 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته بعد ثلاثة أسابيع من ارتباطهما


وكالات / سما /

انفصل المطرب المصري ​ الشعبي حسن شاكوش​ عن خطيبه، بعد ثلاثة أسابيع فقط من خطوبتهما.

ولم تفصح خطيبته حتى الآن عن سبب انفصالهما، بينما هو الآخر رفض التعليق، خصوصاً أن الانفصال تم منذ ساعات قليلة.

من جانبه، أعلن والد الفتاة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فسخ خطوبة ابنته، قائلاً: “قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت في أولها وسامحيني يا حبيبتي إني مش اديتك فرصة انك تاخدي وقتك وتفكري وقررت فسخ خطوبتك.. واللي جاي إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح”.

وكان شاكوش قد أعلن يوم 7 حزيران/ يونيو الحالي خطوبته بفتاة من خارج الوسط الفني، داخل إحدى فيلات مدينة نصر، المملوكة لأحد أصدقائه المقربين، واقتصر الحفل على أهل العروسين والأصدقاء المقربين.

حسن

#حسن شاكوش

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