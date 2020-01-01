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القبض على عريس سعودي وهروب المدعوين

الإثنين 29 يونيو 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على عريس سعودي وهروب المدعوين


وكالات / سما /

ألقت قوات الشرطة السعودية القبض على عريس في ليلة الزفاف وأحالته مع مسؤول إحدى قاعات الأعراس وطرف ثالث إلى التحقيق.

ولاحظت السلطات الأمنية في منطقة عسير، مساء أمس الأحد، تجمعا كبيرا في إحدى قاعات الأفراح بمحايل، بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصا في المناسبات، في إجراء احترازي لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن تطبّق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير، بينها 36 حالة بمحايل.

#عريس #السعودية

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