5 طرق للتخلص من الرائحة الكريهة للأقدام في الصيف

وكالات / سما /

التعرق بغزارة في الصيف أمر مألوف جداً في فصل الصيف. لكن المشكلة الحقيقية هي تعرق القدمين ، خاصة عندما تبدأ رائحة كريهة بالظهور. سواء كنت ترتدي زحافات أو صنادل ، فأنت تشعر باستمرار بانزلاقها ، الامر الذي يصبح محبطًا ومحرجًا.

هل تساءلت يومًا عن سبب تعرق قدميك كثيرًا؟ من المثير للدهشة أن أقدامنا بها غدد عرقية أكثر من أي جزء آخر من أجسامنا. عندما تكون درجة الحرارة ساخنة بالخارج ، تتعرق قدميك أكثر لإطلاق الرطوبة التي تساعد على تبريد جسمك. بطريقة ما ، هذا أمر جيد بالنسبة لنا ، ولكن يمكن أن يكون محرجًا عندما تظهر الرائحة الكريهة. إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجنب الموقف.

ارتدي الحذاء المناسب

الصيف هو موسم الأحذية العصرية والصنادل الخفيفة. بعد قضاء أشهر في ارتداء الأحذية المغلقة والثقيلة أثناء الطقس البارد ، نحصل أخيرًا على فرصة التباهي بالأقدام النظيفة والمشذبة. لكن الأحذية العصرية يمكن أن تجعلك تتعرق بشكل مفرط. تجنبي الصنادل الجلدية والأحذية المطاطية البلاستيكية ذات الانزلاق العالي. اختاري صنادل ليست ضيقة للغاية ومصنوعة من مواد قابلة للتنفس.

الترطيب

شرب كمية وفيرة من الماء كل يوم أمر ضروري بالنسبة لنا. إنه أكثر أهمية في الصيف بسبب الطقس الحار حيث أننا نتعرق كثيرًا ونصبح معرضين أكثر لخطر الجفاف. لذا ، يعد شرب الكثير من الماء طريقة أخرى لتقليل احتمالية تعرق القدمين. فهو يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم وتعرق أقل في نهاية المطاف.

اغسل قدميك بشكل صحيح يوميًا

حتى لو كنت تستحم في الصباح ، اغسل قدميك دائمًا بالماء والصابون بعد إزالة حذائك في نهاية اليوم. تنظيف قدميك مرتين يوميًا سيمنع نمو البكتيريا التي تسبب رائحة القدمين.

رش بودرة الاقدام

رش القليل من بودرة الاقدام قبل ارتداء حذائك سوف يمتص الرطوبة وسيبقي قدميك جافة. يمكنك بسهولة شراء أي بودرة لمكافحة العرق بدون وصفة طبية. يمكنك أيضا صنع خليط من صودا الخبز ونشا الذرة .