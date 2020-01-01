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العلماء يكشفون الرابط بين شرب القهوة والوزن

الإثنين 29 يونيو 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يكشفون الرابط بين شرب القهوة والوزن


وكالات / سما /

كشف باحثون بريطانيون تأثير أحد أشهر مشروبات البشرية ومحبوبة الملايين، على وزن الشخص.

ووفقا للباحثين، فإن القهوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، مؤكدين أن هناك العديد من مضادات الأكسدة في القهوة التي تحمي الجسم من الشيخوخة والعديد من الأمراض الخطيرة.

ومع ذلك، فإن شرب القهوة المفرط يؤثر على وزن الشخص سلبا، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدة سنتيمترات في منطقة الخصر.

ووفقا للعلماء، فإن ذلك يرجع إلى تأثير الكافيين على الهرمونات، حيث يزيد من مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرومن الإجهاد، لذلك فإن القهوة لا تسبب زيادة في الوزن فقط، وإنما التهيج والشعور بالقلق. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الشراب سلبًا على حالة الجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي، وفق موقع "vpravda".

وأشار العلماء إلى أن الدراسة تحمل طبيعة اختبارية ولا تلغي التشاور مع الطبيب الإخصائي.

#القهوة #الوزن

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