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مايكروسوفت تغلق جميع متاجرها للبيع بالتجزئة

الإثنين 29 يونيو 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تغلق جميع متاجرها للبيع بالتجزئة


وكالات / سما /

أعلن عملاق التكنولوجيا الأميركي "مايكروسوفت" إغلاق جميع متاجره للبيع بالتجزئة، بحيث سيحول بعضها لـ"مراكز تجربة" منتجات الشركة.

وقالت الشركة في بيان إن هذه المراكز الجديدة ستمكن زبائنها من اختبار منتجاتها والتفاعل معها، والمشاركة بدورات تدريبية دون الشراء الفعلي للمنتجات.

وأصدرت الشركة بيانها تحت عنوان "مايكروسوفت ستور" يعلن "عن نهج جديد للبيع بالتجزئة"، أوضحت فيه أنها ستنتقل لبيع منتجاتها عبر الإنترنت، لتتنافس مع منافستها الرائدة في هذا المجال "آبل".

ولفتت الشركة في بيانها أيضا، إلى أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت في تسريع عملية إغلاق المتاجر والانتقال للبيع الإلكتروني التي خططت لها الشركة منذ مدّة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، دافيد بورتر: "لقد نمت مبيعاتنا عبر الإنترنت مع تطور محفظة منتجاتنا إلى العروض الرقمية إلى حد كبير، وقد أثبت فريقنا الموهوب نجاحه في خدمة العملاء خارج أي موقع فعلي".

وقررت الشركة نقل موظفي البيع بالتجزئة السابقين، إلى مهام أخرى منها إلى قسم البيع الإلكتروني، أو أقسام أخرى.

#مايكروسوفت

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