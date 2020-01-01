مجلس إدارة اتحاد الووشو كونغ فو يعقد اجتماعه في مقر اللجنة الأولمبية

رام الله / سما /

عقد مجلس إدارة اتحاد الووشو كونغ فو، اجتماعه في مقر اللجنة الأولمبية بالبيرة، الأحد، وعبر الانترنت، مع الأعضاء في المحافظات الجنوبية، لتقييم الأوضاع الراهنة التي تمر بها اللعبة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع طارق خليفة، المدير التنفيذي للاتحاد، وأحمد العطلة نائب الرئيس، الأعضاء محمد الديري، بيسان شنارة، إبراهيم عبسة، أيمن أبو مويس، علاء زايد، سامح النقلة، عبد الكريم الوحيد، فاتن غرباوي، ومعهم حسن الخطيب.

ورحب خليفة بالحاضرين، وأثنى على الإنجازات التي يراكمها الاتحاد، وخاصة في المحافظات الجنوبية، وأكد أن اتحاد الكونغ فو يعمل بوتيرة واحدة في شقي الوطن، من أجل الارتقاء بهذه اللعبة، التي باتت تحظى بجماهيرية وحضور كبير على الساحة الرياضية الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع تقييم أوضاع الأندية في ظل تفشي جائحة "كورونا"، والأثار المترتبة على ذلك، فنياً ومادياً، كما حث الاتحاد الأندية على الالتزام باجراءات السلامة والوقاية خلال التدريبات داخل مقارها. وقرر الاتحاد تجميد البطولات الوطنية لمدة شهرين حتى تاريخ الأول من شهر أيلول المقبل، على أن يتم البت في موعد إقامتها بعد ذلك بناء على مجريات الوضع آنذاك، أما فيما يخص البطولات التنشيطية، فاشترط الاتحاد موافقة مجلس الإدارة على إقامتها، والتنسيق مع اللجنة الأولمبية بخصوص ذلك. واعتمد الاتحاد دورة المدربين "B"، التي أقيمت خلال الفترة الماضية بشقيها العملي والنظري في المحافظات الجنوبية، وأوعز بتشكيل لجنة فنية من أجل إعداد منهاج موحد لدورات إعداد المدربين. وأقر أيضاً تنظيم دورتين في شهر تموز المقبل، وهما دورة مساعد مدرب تنطلق بالتزامن بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ودورة تنشيطية للحكام.