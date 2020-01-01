  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مجلس إدارة اتحاد الووشو كونغ فو يعقد اجتماعه في مقر اللجنة الأولمبية

الإثنين 29 يونيو 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس إدارة اتحاد الووشو كونغ فو يعقد اجتماعه في مقر اللجنة الأولمبية


رام الله / سما /

عقد مجلس إدارة اتحاد الووشو كونغ فو، اجتماعه في مقر اللجنة الأولمبية بالبيرة، الأحد، وعبر الانترنت، مع الأعضاء في المحافظات الجنوبية، لتقييم الأوضاع الراهنة التي تمر بها اللعبة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع طارق خليفة، المدير التنفيذي للاتحاد، وأحمد العطلة نائب الرئيس، الأعضاء محمد الديري، بيسان شنارة، إبراهيم عبسة، أيمن أبو مويس، علاء زايد، سامح النقلة، عبد الكريم الوحيد، فاتن غرباوي، ومعهم حسن الخطيب.

ورحب خليفة بالحاضرين، وأثنى على الإنجازات التي يراكمها الاتحاد، وخاصة في المحافظات الجنوبية، وأكد أن اتحاد الكونغ فو يعمل بوتيرة واحدة في شقي الوطن، من أجل الارتقاء بهذه اللعبة، التي باتت تحظى بجماهيرية وحضور كبير على الساحة الرياضية الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع تقييم أوضاع الأندية في ظل تفشي جائحة "كورونا"، والأثار المترتبة على ذلك، فنياً ومادياً، كما حث الاتحاد الأندية على الالتزام باجراءات السلامة والوقاية خلال التدريبات داخل مقارها. وقرر الاتحاد تجميد البطولات الوطنية لمدة شهرين حتى تاريخ الأول من شهر أيلول المقبل، على أن يتم البت في موعد إقامتها بعد ذلك بناء على مجريات الوضع آنذاك، أما فيما يخص البطولات التنشيطية، فاشترط الاتحاد موافقة مجلس الإدارة على إقامتها، والتنسيق مع اللجنة الأولمبية بخصوص ذلك. واعتمد الاتحاد دورة المدربين "B"، التي أقيمت خلال الفترة الماضية بشقيها العملي والنظري في المحافظات الجنوبية، وأوعز بتشكيل لجنة فنية من أجل إعداد منهاج موحد لدورات إعداد المدربين. وأقر أيضاً تنظيم دورتين في شهر تموز المقبل، وهما دورة مساعد مدرب تنطلق بالتزامن بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ودورة تنشيطية للحكام.

#اللجنة الأولمبية #اتحاد الووشو كونغ فو

الأكثر قراءة اليوم

جنرال اسرائيلي : الاموال القطرية مقابل سكوت حماس عن الضم ومنع الهجمات من غزة

خلافات عميقة داخل اروقة البيت الابيض.. وتوقعات بتأجيل الضم لأسابيع أو أشهر قادمة..!

بالصور: تفاصيل جديدة عن الانفجار الغامض في إيران

عريقات: تنفيذ الضم سيؤدي الى انهيار السلطة.. ونتنياهو سيصبح مسؤولا عن كل شئ..!

صحيفة: تقدم في مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

وزيرة الصحة : قد نبدأ باستخدام "ديكساميثازون" لعلاج مرضى كورونا في فلسطين..

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

الأخبار الرئيسية

حماس : لا صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل دون الإفراج عن محرري صفقة “شاليط” السابقة

الشخرة: مقبلون على كارثة صحية إذا ما استمر عدم الالتزام بإجراءات السلامة

قناة عبرية: الاردن تبعث برسالة الى اسرائيل حول الضم عبر عدة جهات وهذا ما جاء فيها ..

غانتس للوفد الأميركي: الأول من يوليو ليس موعدا مقدسا للضم

وزيرة الصحة: وفاة سيدة و 97 اصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين