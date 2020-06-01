  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الجزيرة يفتتح أول مدرسة لكرة الطاولة بقطاع غزة

الإثنين 29 يونيو 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزيرة يفتتح أول مدرسة لكرة الطاولة بقطاع غزة


غزة / سما /

افتتح نادي الجزيرة الرياضي, مدرسة كرة الطاولة الأولى في المحافظات الجنوبية, خلال الحفل الذي جرى بمقره وسط مدينة غزة.

وحضر الحفل كل من عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومحمد الدلو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة، وإياد الغلاييني رئيس اللجنة الرياضية الحركية جنوب غزة, وحسام الصلح رئيس نادي الجزيرة, وحازم بدارو مشرف مدرسة الطاولة, وماهر البواب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة, والعديد من الشخصيات الرياضية.

وبدأ الحفل, الذي ترأسه الإعلامي أحمد أبو دياب, بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء, ثم عزف النشيد الوطني الفلسطيني.

وأشاد هنية في كلمته بمدرسة نادي الجزيرة, التي تعتبر نقلة نوعية في اللعبة بقطاع غزة, مبينا أن هذا الإنجاز هو البداية, لا سيما أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة لديه خطة نحو دعم البنية التحتية الرياضية.

أما الدلو, فشكر القائمين على فكرة إنشاء المدرسة الأولى للطاولة في القطاع, والتي تعطي صورة جميلة عن عظمة شعبنا, وحرصه على ممارسة الرياضة, رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

بدوره, أكد الصلح أن أهالي المنطقة متشوقين لمثل هذه الخطوة, التي من شأنها أن تعلم أطفالهم مهارات لعبة كرة الطاولة.

وعقب هذه الكلمات, جرت مباراة استعراضية بين هنية والدلو, بجانب العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال.

يشار إلى أن مدرسة الجزيرة يشرف عليها طاقم متخصص في اللعبة, بقيادة حازم بدارو, وماهر البواب, ونائل سمارة, وعبد الرحمن داوود, وعزام عزام, وريم الزعيم.

مدرسة كرة الطاولة.jpg
مدرسة كرة الطاولة 7.jpg
مدرسة كرة الطاولة 5.jpg
مدرسة كرة الطاولة 6.jpg

#كرة الطاولة #عبد السلام هنية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

جنرال اسرائيلي : الاموال القطرية مقابل سكوت حماس عن الضم ومنع الهجمات من غزة

خلافات عميقة داخل اروقة البيت الابيض.. وتوقعات بتأجيل الضم لأسابيع أو أشهر قادمة..!

بالصور: تفاصيل جديدة عن الانفجار الغامض في إيران

عريقات: تنفيذ الضم سيؤدي الى انهيار السلطة.. ونتنياهو سيصبح مسؤولا عن كل شئ..!

صحيفة: تقدم في مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

وزيرة الصحة : قد نبدأ باستخدام "ديكساميثازون" لعلاج مرضى كورونا في فلسطين..

فصائل غزة تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة الضم وإعلان يوم الأربعاء القادم يوم غضب

الأخبار الرئيسية

حماس : لا صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل دون الإفراج عن محرري صفقة “شاليط” السابقة

الشخرة: مقبلون على كارثة صحية إذا ما استمر عدم الالتزام بإجراءات السلامة

قناة عبرية: الاردن تبعث برسالة الى اسرائيل حول الضم عبر عدة جهات وهذا ما جاء فيها ..

غانتس للوفد الأميركي: الأول من يوليو ليس موعدا مقدسا للضم

وزيرة الصحة: وفاة سيدة و 97 اصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين