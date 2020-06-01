الجزيرة يفتتح أول مدرسة لكرة الطاولة بقطاع غزة

غزة / سما /

افتتح نادي الجزيرة الرياضي, مدرسة كرة الطاولة الأولى في المحافظات الجنوبية, خلال الحفل الذي جرى بمقره وسط مدينة غزة.

وحضر الحفل كل من عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومحمد الدلو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة، وإياد الغلاييني رئيس اللجنة الرياضية الحركية جنوب غزة, وحسام الصلح رئيس نادي الجزيرة, وحازم بدارو مشرف مدرسة الطاولة, وماهر البواب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة, والعديد من الشخصيات الرياضية.

وبدأ الحفل, الذي ترأسه الإعلامي أحمد أبو دياب, بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء, ثم عزف النشيد الوطني الفلسطيني.

وأشاد هنية في كلمته بمدرسة نادي الجزيرة, التي تعتبر نقلة نوعية في اللعبة بقطاع غزة, مبينا أن هذا الإنجاز هو البداية, لا سيما أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة لديه خطة نحو دعم البنية التحتية الرياضية.

أما الدلو, فشكر القائمين على فكرة إنشاء المدرسة الأولى للطاولة في القطاع, والتي تعطي صورة جميلة عن عظمة شعبنا, وحرصه على ممارسة الرياضة, رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

بدوره, أكد الصلح أن أهالي المنطقة متشوقين لمثل هذه الخطوة, التي من شأنها أن تعلم أطفالهم مهارات لعبة كرة الطاولة.

وعقب هذه الكلمات, جرت مباراة استعراضية بين هنية والدلو, بجانب العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال.

يشار إلى أن مدرسة الجزيرة يشرف عليها طاقم متخصص في اللعبة, بقيادة حازم بدارو, وماهر البواب, ونائل سمارة, وعبد الرحمن داوود, وعزام عزام, وريم الزعيم.







