نماء يواصل مسلسل تجديد عقود لاعبيه

غزة / سما /

واصل نادي نماء مسلسل تجديد عقود لاعبيه الأساسيين, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2020-2021.

وأعلن نماء عن تجديد عقد نجميه مدحت السيد وأحمد الشاعر, للبقاء مع الفريق موسما آخر, ليكونا اللاعبين الرابع والخامس الذي ينجح الفريق في الإبقاء عليه من الركائز الأساسية بعد الثلاثي فادي الشريف, وأحمد المدهون, ونادر النجار.

وأسهم السيد والشاعر وبقية زملائهما في وصول الفريق للدور نصف النهائي من كأس غزة, ناهيك عن ظهوره بشكل قوي في دوري الأولى.

يشار إلى أن نماء ضم 6 لاعبين في الانتقالات الصيفية وهم محمد أبو ريدة, وزياد التلمس, وشادي الشريف, وعبد الرحمن المنايعة, ومحمد أبو سليم, وحسام الحبل.