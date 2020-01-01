تعليق زيدان على أداء هازارد وكعب بنزيما

وكالات / سما /

أبدى زيدان سعادته بنجاح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على إسبانيول وإن كان بهدفٍ واحد سجله كاسيميرو في نهاية الشوط الأول.

تصدر الريال جدول ترتيب الدوري الإسباني بفضل هذا الهدف وهذا الانتصار بنتيجة ضيقة مع أداء اقتصادي كبير في الشوط الثاني، وظهر مدرب المرينجي مرتاحاً بذلك.

قال زيدان في المؤتمر الصحفي في البداية عن أداء هازارد : “حسناً إن مركز إيدين هازارد معروف لنا جميعاً..وبإمكان كل لاعب تغيير مركزه ودوره في الملعب ونحن نعلم أين سيكون مرتاحاً، ولقد أخرجته لأنه تلقى ضربة قوية ولكن لا أعتقد أنها أكثر من ذلك”.

وعن هدف كاسيميرو بعد صناعة رائعة من تمريرة بنزيما بكعب القدم قال مدرب الريال : ” إنه عمل فريق كامل..بدايةً برأسية راموس ثم كعب بنزيما والذي كنّا نعرف أنه يمكنه اختراع أي لُعبة وهو هدف جماعي لطيفة للغاية”.

استطرد : ” أنا سعيد لجميع اللاعبين لأنها لم تكن مباراة سهلة عليهم وخاصة في الشوط الأول..لقد لعبنا ضد فريق دافع بشكلٍ جيد للغاية وبثمانية لاعبين..ولكننا في النهاية حصلنا على النقاط الثلاث اليوم”.

تحدث كذلك عن المنافسة مع برشلونة بعد أن تصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن الفريق الكاتالوني فقال : “رأينا اليوم أن اللعب أمام الفريق الأخير في جدول الترتيب يمكن أن يكون صعباً، فنحن في صدارة الدوري ونحب هذه المنافسة وهذا الدوري.. وأعتقد أن المنافسة سوف تستمر حتى النهاية مع برشلونة الذي لعب مباريات صعبة.. أعتقد أننا فزنا اليوم بشكلٍ مستحق وأمامنا الآن 6 مباريات وعلينا الآن الراحة بشكلٍ جيد والتي ستُلعب يوم الخميس وستأتي بسرعة”.

عاد للتعليق على أداء بنزيما قائلاً : “كريم بنزيما يعني لريال مدريد الكثير وهو لاعب جيد وكان هنا منذ 11 عاماً ولا نعرف إلى متى سوف يستمر..إنه مثير للإعجاب ويظهر جودته في كل مباراة”.