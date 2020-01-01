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الكشف عن موعد وصول حكيمي لميلانو

الإثنين 29 يونيو 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد وصول حكيمي لميلانو


وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي، عن الموعد المحتمل لوصول المغربي أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند، المعار من ريال مدريد، إلى إيطاليا، تمهيدًا للتعاقد مع إنتر ميلان.

وأعلن مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند، السبت الماضي، أن أشرف حكيمي سيرحل بشكل رسمي عن دورتموند، بعدما لعب للفريق الأصفر لمدة عامين على سبيل الإعارة.

ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست"، فإن حكيمي قد يصل غدًا الثلاثاء إلى ميلانو، من أجل القيام بالفحوصات الطبية اللازمة ثم توقيع العقود مع إنتر.

 

وأضافت أن إنتر ميلان سيحدد مع نظيره ريال مدريد، التفاصيل النهائية للصفقة على مدار اليوم الإثنين، بعدما كشف بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، أن اليوم سيكون مهمًا في صفقة حكيمي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 40 مليون يورو بالإضافة إلى ما 5 ملايين يورو كمتغيرات.

ومن المتوقع أن يوقع أشرف حكيمي، على عقد مع إنتر ميلان لمدة 5 سنوات، فيما سيحصل على 5 ملايين يورو كراتب سنوي.

#أشرف حكيمي

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