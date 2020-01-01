تشافي يحدد الموعد المناسب لتدريب برشلونة

وكالات / سما /

اعترف نجم منتخب إسبانيا السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري أن تدريب برشلونة هو أكبر حلم بالنسبة له.

ليس لدى شك لتشافي هيرنانديز إنه سينتهي به المطاف لتدريب برشلونة، لكنها مسألة وقت، ولن يفعل ذلك إذا لم يكن في الوقت المناسب وبحرية اتخاذ القرارات.

وقال تشافي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الكاتالونية: "أكبر حلم أحلم به الآن هو أن أكون مدربًا لبرشلونة والعودة إلى هناك لتحقيق النجاح".

وأضاف: "الطاقم الفني لديّ يستعد كثيرًا لتدريب برشلونة ويحلمون بذلك".

وتابع: "أريد العودة في الوقت المحدد لبدء مشروع من الصفر في برشلونة، لقد قلت ذلك عدة مرات، ولكني أود أن أتمكن من اتخاذ قرارات كرة القدم في برشلونة بنفسي".

وواصل: "من الواضح أن تدريب برشلونة بعد الانتخابات سيكون سيناريو مثاليًا، وأنا لا أستبعد أي شيء".

وختم تشافي هيرنانديز بقوله: "لقد طلب برشلونة التعاقد معي في يناير، لكني أخبرتهم بأن الظروف والتوقيت غير مُناسبين، لكنني آمل أن تتاح لي الفرصة مرة أخرى".