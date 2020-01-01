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غانتس للوفد الأميركي: الأول من يوليو ليس موعدا مقدسا للضم

الإثنين 29 يونيو 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس للوفد الأميركي: الأول من يوليو ليس موعدا مقدسا للضم


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الأول من تموز/يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، "ليس تاريخا مقدسا"، في إشارة لاستمرار تباين المواقف داخل الحكومة على موعد وحجم الضم، وذلك قبل 48 ساعة من الوعد الذي أعلن عنه نتنياهو.

وردت تصريحات غانتس، خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الإثنين، بوفد أميركي برئاسة آفي بيركوفيتش، مستشار ومبعوث الرئيس، دونالد ترامب، وتم خلاله التباحث بخطة ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل، علما أن الموعد الذي أعلن عنه نتنياهو للبدء في تنفيذ الخطة هو الأول من تموز.

وشارك في اللقاء السفير الأميركي لدى تل أبيب، دافيد فريدمان، الذي يدفع نحو الشروع بتنفيذ خطة الضم بالموعد الذي أعلن عنه نتنياهو، إذ يؤدي فريدمان ضم 30% من مناطق الضفة الغربية وبضمنها منطقة الأغوار والكتل الاستيطانية.

وسيلتقي مبعوث ترامب، غدا الثلاثاء، بوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي يتحفظ على أي خطوة أحادية الجانب من قبل نتنياهو، ويصر على تنفيذ أي إجراء للضم بموجب "صفقة القرن" وبما يتناغم مع خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

#غانتس #الوفد الامريكي #مخططات الضم

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