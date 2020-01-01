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وزارة التنمية برام الله تهاجم "حماس" وتدرس تحميلها المسؤولية الكاملة عن الفقراء بغزة

الإثنين 29 يونيو 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التنمية برام الله تهاجم "حماس" وتدرس تحميلها المسؤولية الكاملة عن الفقراء بغزة


رام الله / سما

صرح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك "أن استمرار حركة حماس بسياسة الاستدعاءات والملاحقات الأمنية لموظفي الوزارة في غزة تعكس عقلية بوليسية وقمعية تنتهجها الحركة ضد أبناء شعبنا وموظفينا". على حد قوله

واكد الديك "أن هذه الاجراءات البوليسية والترهيب لن يفيد حركة حماس بشيء ولن نوافق لهم على تسييس المساعدات والتدخلات الإنسانية وسنبقى نصر على معايير النزاهة والشفافية في استهداف الفقراء والمحتاجين بعيدا عن انتماءاتهم السياسية".  حسب تعبيره

وأضاف: " إزاء ما تقوم به حركة حماس من بطش وملاحقة وتنكيل بالموظفين التابعين للحكومة الشرعية، فإن الوزارة تدرس بكشل جدي تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن البرامج والمساعدات والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لفقراء والمحتاجين في قطاع غزة".

#التنمية الاجتماعية #الفقراء #غزة #حماس

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