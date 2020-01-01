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حماس: الإفراج عن أسرى "وفاء الأحرار" شرط للبدء في مفاوضات صفقة جديدة

الإثنين 29 يونيو 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الإفراج عن أسرى "وفاء الأحرار" شرط للبدء في مفاوضات صفقة جديدة


غزة / سما /

قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، اليوم الاثنين، إن الإفراج عن أسرى صفقة "وفاء الأحرار" (الجندي جلعاد شاليط) هو شرط أساسي للبدء في الحديث عن صفقة جديدة.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر غرب مدينة غزة، بمشاركة من القوى الوطنية والإسلامية وعوائل الأسرى.

وأكد القانوع أن المقاومة تملك أوراقًا قوية للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، مشددًا على أن المقاومة ستبقى على العهد حتى تبييض السجون وتحرير كافة الأسرى.

واعتبر أن إطلاق المحاكم العسكرية الإسرائيلية، الأحكام العالية بحق الأسرى، لن تنال من عزيمتهم.

ويدور الحديث منذ أمس، عن تقدم في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل أسرى، حيث أمر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتسريع جهود البحث عن جثث الشهداء الفلسطينيين المفقودين لتحديد هوياتهم فيما يبدو ارتباطًا بهذا التقدم.

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