وزارة شؤون المرأة وهيئة التدريب العسكري لقوى الأمن تبحثان التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحثت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد مع رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن سيادة اللواء يوسف الحلو سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك لرفع نسبة تمثيل النساء في المؤسسة الأمنية وتضمين النوع الاجتماعي في التدريبات المختلفة، وذلك في مدينة رام لله.

حيث أشادت د.حمد بالإنجازات التي حققتها هيئة التدريب على كافة المستويات الإقليمية والدولية والمحلية , مؤكدة على الدور الهام التي تقوم به الهيئة في صقل وتطوير مهارات منتسبي قوى الأمن .

و أكدت د.حمد على ضرورة العمل المشترك بين المؤسستين لرفع مشاركة وتمثيل النساء في قوى الأمن على كافه المستويات لا سيما على مستوى صنع القرار ، مشيرة إلى سبل الشراكة والتعاون الجاد في تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي الداعم للمرأة إلى جانب الوعي الأكاديمي والعسكري بما ينسجم مع المنظور الفلسطيني، والموازنات الحساسه والهياكل المراعية للنوع الاجتماعي.

ومن جهته رحب اللواء الحلو بالتعاون المشترك موضح بعض التحديات التي تواجه النساء في القطاع الأمني، مؤكدا على تضمين النوع الاجتماعي كأحتياح أساسي في التدريبات القادمة لرفع الوعي تجاه قضايا النوع الاجتماعي والتي تشمل المرأة والرجل. وفي الختام تم تبادل الدروع التكريمية.