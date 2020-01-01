نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم فتى

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين عشرة مواطنين من الضفة بينهم فتى.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً وفتى من مخيم العروب وهما: حمادة عدوي، والفتى أحمد رأفت البدوي، كما سلمت الفتى أحمد عماد البدوي بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

ومن بلدة يعبد في جنين اعتقل الاحتلال كلاً من: بهاء عدنان أبو بكر (25 عاماً) وهو أسير سابق، وأسامة رياض تركمان (18 عاماً)، ومن بلدتي سلواد ودورا القرع في رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال عوني فارس، وأمجد حسن الربيعي، وهما أسيران سابقان، علاوة على كل من: فخري حمّاد، وسعيد أحمد أبو شلباية (18 عاماً) وكلاهما من مخيم الأمعري.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن أحمد محمد رداد (33 عاماً) من بلدة صيدا في طولكرم، وآدم شفيق عبيد من بلدة العيساوية في القدس.