رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، تصريح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الذي أكد فيه أنه إذا أقدمت إسرائيل على الضم فعليها تحمل المسؤولية كاملة.

كما تناولت الصحف الثلاث، تسجيل 195 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- أبو ردينة: الخرائط الأميركية - الإسرائيلية وكل أشكال الضم مرفوضة

- تسجيل 195 إصابة جديدة ب"كورونا" في خمس محافظات

- وقفة أمام البرلمان النرويجي وأخرى في نيوبيرغ رفضا للضم

- غنام: لا إغلاق لرام الله والبيرة والحواجز للتأكد من شروط السلامة

- "الخارجية" الأردنية تدين قرار الاحتلال بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس بحائط البراق

- "فتح" ترحب بدعوة "حماس" للوحدة في مواجهة مخططات تصفية قضيتنا

- حزب العمال البلجيكي: ما نحتاجه الآن هو إجراءات وعقوبات ضد سياسات إسرائيل

- وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون لدعم جهود فلسطين في مواجهة "كورونا"

- مصرع مواطن وشابين ووفاة طفل إثر سقوطه في مغارة غرب رام الله

- مقتل رجل بالرصاص خلال تظاهرة لـ"حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة

- بعد نصيحة ترامب، وفاة 3 أميركيين وإصابة رابع بالعمى بسبب مواد معقمة

- زلزال بقوة 5.5 درجة يهز مصر

- "الخارجية" تعلن موعد السفر للراغبين بالتوجه إلى الإمارات

* "الأيام":

- تسجيل 195 إصابة جديدة بـ"كورونا" في عدة محافظات وإغلاق يعبد واليامون ومخيم بلاطة لتتبع الخارطة الوبائية

- الرئاسة تؤكد رفض الضم "سواء كان كاملا أو جزئيا"

- وزير إسرائيلي: الضم سينفذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

- الرجوب يرحب بدعوة "حماس" للوحدة ولمواجهة مخطط التصفية

- إسرائيل: وفاة و218 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- إيطاليا: الآلاف يتظاهرون في 17 مدينة ضد مخططات الضم

- الأردن يدين قرار الاحتلال بناء مصعد في القدس القديمة

- قناة عبرية: خلافات عميقة بين كوشنر وفريدمان قد تؤجل الضم

- بروفيسور إسرائيلي: فقدنا السيطرة على كبح تفشي "كورونا"

- غانتس يوجه الجيش للبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين كـ "ورقة مساومة"

- مقتل تسعة مقاتلين من الموالين لإيران في غارة جوية إسرائيلية شرق سورية

- "كورونا" في العالم: الوفيات تتخطى النصف مليون والإصابات تقفز إلى ما يزيد على 10 ملايين حالة

* "القدس":

- أبو ردينة: إذا أقدمت إسرائيل على الضم فعليها تحمل المسؤولية كاملة

- فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة

- 195 إصابة جديدة بكورونا في الخليل ونابلس والقدس

- الفصائل تدعو الجماهير الفلسطينية ليوم غضب شعبي الأربعاء

- اعتقالات في الضفة وبحرية الاحتلال تهاجم الصيادين قبالة شاطئ غزة

- الخارجية الأردنية تدين قرار الاحتلال بناء مصعد في القدس

- 130 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة

- 10 ملايين مصاب بـ"كورونا" حول العالم

- 218 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل

- لقاءات أميركية إسرائيلية اليوم بشأن الضم

- هيئة سوق رأس المال تصدر سندات لـ"أبيك" ب 74 مليون دولار