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وافقت على بعض شروط حماس

صحيفة: تقدم في مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

الإثنين 29 يونيو 2020 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: تقدم في مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية" صباح اليوم الاثنين، أنه تم احراز تقدما في مباحثات صفقة تبادل أسرى، بين إسرائيل وحركة حماس،

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن الصحيفة اللبنانية، "أن إسرائيل وافقت على بعض شروط حماس، وسوف تفرج عن أسرى من الحالات الإنسانية".

وأضافت، أن "إسرائيل وافقت على الإفراج عن الأسرى كبار السن، وصغار السن، والنساء، وجثث الشهداء، في المرحلة الأولى من الصفقة".

ولفتت الصحيفة، الى أن مسؤولين كبار في حركة حماس، لم يعتبروا ذلك تقدما حقيقيا، في مفاوضات صفقة التبادل مع إسرائيل.

وكشفت صحيفة يديعوت، مساء أمس، أن وزير الجيش غانتس، أوعز للجيش بتسريع عملية إيجاد جثث الشهداء الفلسطينيين المدفونين في إسرائيل، بهدف جمع أوراق مساومة في المفاوضات مع حماس، على صفقة تبادل أسرى.

ولفتت الصحيفة العبرية، الى أن التقديرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن عملية الضم ستؤثر على احتمالات التوصل لصفقة تبادل مع حماس.

#صفقة تبادل #اسرائيل #حماس

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