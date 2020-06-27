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حليمة بولند عن لقائها بالقذافي : كان حنونا معي (فيديو)

الإثنين 29 يونيو 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حليمة بولند عن لقائها بالقذافي : كان حنونا معي (فيديو)


وكالات

تطرقت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال لقاء مع قناة محلية، إلى زيارة قامت بها للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، واستضافتها في خيمته، وهو ما أثار ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بولند في اللقاء الذي جرى عام 2008: "بعيدا عن السياسة، بعيدا عن أفكار تخريبية لملك ملوك أفريقيا، القائد معمر القذافي، بعيدا عن الخيمة التي وضعت لحياكة المؤامرات ضد دول الخليج بعيدا عن الحروب الأهلية التي كان يسعى لها وللفوضى ولكل هذه الأمور، أتكلم إنسانيا وعلى الصعيد الشخصي، هو كان معاي رائع بكل معنى الكلمة".

وأضاف: "كان معي طيب وكان معي حنون وكان معي كريم وكان معي يناقشني حتى بفوازيري لأنهم كانوا يقولوا لي قبل أن آتي، حارساته الشخصيات سلمى ومبروكة أن القائد كان يتابعني ويتابع فوازيري كل يوم في رمضان فهذا الموضوع خلاه يكرمني كأفضل إعلامية عربية.."



وأضافت: "اليوم لما نجلس نتكلم عن فن وإعلام وجمال بعيدا عن السياسة وقذارة السياسة إن صح التعبير لأن ما حدث في قذارة وهذه خيانة عظمى للوطن ويجب أن يحاكموا لأن في أحزاب مرتزقة عنجد يعني حكم الإعدام فيهم قليل بصراحة".

#حليمة بولند #القذافي

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